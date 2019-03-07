أهداف مباراة رين وآرسنال 3-1 الدوري الأوروبي

لاعبو رين يحتفلون بالفوز

عاش آرسنال الإنجليزي ليلة عصيبة في الأراضي الفرنسية، وذلك بسقوطه أمام مستضيفه رين بثلاثة أهداف لواحد، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

افتتح الضيوف باب التسجيل عن طريق أليكس آيوبي في الدقيقة الرابعة، ليخطف رين بعدها التعادل قبل انتهاء الشوط الأول عن طريق بينجامان بوريغو في الدقيقة 42.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ارتكب الظهير ناتشو مونريال خطأً فادحاً، حين هزّ شباك فريقه آرسنال عن طريق الخطأ، قبل أن يوجه إسماعيلا سار ضربة قوية لأبناء المدرب أونايل إيمري بهدفٍ ثالثٍ.

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ولعب آرسنال منقوصاً منذ الدقيقة 41، بعد تعرض المدافع الدولي سوكراتيس باباستاثوبولوس للطرد، مما عقد أمور النادي اللندني أكثر.

وسيُحاول آرسنال التعويض في مباراة الإياب الخميس المقبل في العاصمة البريطانية لندن على ملعب الإمارات، ويكفيه الفوز بهدفين نظيفين لضمان التأهل.