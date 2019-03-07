أهداف مباراة نابولي وسالزبورغ 3-0 الدوري الأوروبي

نابولي يقطع شوطاً مهماً نحو بلوغ ربع النهائي

سحق نابولي الإيطالي ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بثلاثيةٍ دون رد في اللقاء الذي شهده ملعب سان باولو ضمن ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

جاءت الأهداف عن طريق آركاديوش ميليك (10)، وفابيان رويز (18)، وجيروم أونغان (58 بالخطأ في مرمى فريقه).

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ويخوض الطرفان مواجهة الإياب في النمسا الخميس القادم.