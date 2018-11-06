أهداف مباراة توتنهام وآيندهوفن 2-1 دوري أبطال أوروبا

كاين (يمين) يقود سبيرز للفوز

قلب توتنهام هوتسبير الإنجليزي تأخره بهدفٍ دون رد إلى فوزٍ بهدفين لهدف على ضيفه آيندهوفن الهولندي في المباراة التي شهدها ملعب ويمبلي ضمن الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

تقدم الضيوف عن طريق لوك دي يونغ في الدقيقة الثانية، لكن سبيرز قلب النتيجة في آخر 12 دقيقة عن طريق نجمه هاري كاين الذي سجل مرتين في الدقيقتين 78 و 89.

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بهذا الانتصار، أنعش توتنهام آماله في بلوغ دور الـ 16 بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثانية.

أما آيندهوفن فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.