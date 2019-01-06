ملخص مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد 0-2 الدوري الإسباني

لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم يفشل في إنقاذ ريال مدريد

سقط ريال مدريد بصورة مخيبة أمام ضيفه ريال سوسييداد بثنائية نظيفة، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب سانتياغو بيرنابيو في إطار مباريات المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني.

وتُعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يخسر فيها الميرينغي أول مباراة له على ملعبه مع بداية العام الجديد.

ففي يناير من عام 2018، خسر ريال مدريد في أول لقاء له على سانتياغو بيرنابيو أمام فياريال بهدفٍ مقابل لا شيء، وتكرر السيناريو هذا العام بالخسارة أمام سوسييداد في افتتاح مباريات العام الجديد.

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وتعد هذه الخسارة استمراراً لأداء الملكي المخيب هذا الموسم، حيث أنه فشل في التسجيل في سبع مباريات من أصل تسعة وعشرين في مختلف المسابقات، أي بنسبة 24%.

كما تُعد هذه المرة الأولى التي يفوز فيها ريال سوسييداد على ريال مدريد في الدوري على ملعب سانتياغو بيرنابيو منذ عام 2004.

وعانى الميرينغي هذا الموسم من الانطلاقة الأسوأ له في تاريخ البطولة، وتلقى أكبر خسارة على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى أول خسارة على ملعبه في دوري أبطال أوروبا.

جاء هدفا سوسييداد عن طريق ويليان (3 من ركلة جزاء)، وروبن باردو (83).

ورفع ريال سوسييداد رصيده بهذا الانتصار إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 30 نقطة في المركز الخامس.