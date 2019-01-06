ريال مدريد الأوفر حظاً في استقطاب إيريكسن

كريستيان إيريكسن (يمين)

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن إصرار ريال مدريد على الحصول على خدمات كريستيان إيريكسن نجم وسط توتنهام الصيف القادم.

وقالت الصحيفة أن الملكي يمتلك زمام الأمور في هذه الصفقة عكس ما كانت عليه الأمور في صفقتي لوكا مودريتش وغاريث بايل.

وينتهي عقد الدولي الدنماركي نهاية الموسم المقبل، أي أن عقده الحالي سيصبح غير فعال خلال 18 شهراً.

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ويستطيع إيريكسن الرحيل عن سبيرز صيف عام 2020 مجاناً بحال لم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي.

بدوره، عانى ريال مدريد خلال السنوات الماضية من صعوبات عديدة في مفاوضاته مع توتنهام، وكان يرضخ لطلبات النادي الإنجليزي المادية المبالغ فيها.

يذكر أن قدوم إيريكسن يعني استبدال لوكا مودريتش الذي كان قريباً من الانضمام لإنتر ميلان الصيف الماضي.