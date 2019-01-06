رونالدو عن جائزة بوشكاش: هدفي في يوفنتوس كان الأفضل

هدف رونالدو المقصي

عبر كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي عن سعادته بنيل جائزتي أفضل لاعب وأجمل هدف عن الموسم الماضي من جوائز "غلوب سوكر".

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الهداف البرتغالي ونقلتها على لسانه صحيفة "ذا سن" البريطانية، وأكد خلالها أن هدفه كان أفضل هدف الموسم المنصرم حيث قال: "دعونا نكون صرحين، ولا تجعلونا نكذب على أنفسنا، هدفي في يوفنتوس الموسم الماضي كان الأجمل على الاطلاق.

"لست حزيناً أو محبطاً، هذه هي الحياة، نحقق الانتصار في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى نخسر، الأمر طبيعي للغاية.

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"ما يثيرني حقاً أني طوال 15 عاماً استطعت أن أستمر على نفس المستوى العالي، هؤلاء الذين يفهمون كرة القدم سيعلمون كم من الصعب تسجيل مثل ذلك الهدف.

"سجلت حوالي 700 هدفاً خلال مسيرتي، لكن ذلك الهدف هو الأجمل على الإطلاق، النقطة السلبية الوحيدة أنه جاء في شباك فريقي الحالي".

يذكر أن محمد صلاح نجم ليفربول نال جائزة أجمل هدف الموسم الماضي عن هدفه في ديربي ميرسيسايد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي.