باريس سان جيرمان يكثف مساعيه لضم ثنائي أياكس الواعد

فرينكي دي يونغ

كشفت تقارير عن حيلة يسعى باريس سان جيرمان لاتباعها من أجل الظفر بخدمات ثنائي أياكس أمستردام، ماتياس دي ليخت، وفرينكي دي يونغ.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إستراتيجية النادي الفرنسي تستند إلى إقناع الثنائي بالاستمرار في اللعب سوياً، باعتبار ذلك أحد أحلامهما، والذي لن يتحقق في برشلونة الذي يريد ضم دي يونغ فقط.

ويأمل الباريسي في أن يتعاقد مع اللاعبين الشابين خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم اهتمام عدة أندية كبيرة بهما، مثل برشلونة وبايرن ميونيخ.

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وكانت تقارير قد أفادت الشهر الماضي، بأن سان جيرمان اتفق مع أياكس على الحصول على دي يونغ مقابل 75 مليون يورو، لكن البارسا ما زال يُعول على رغبة اللاعب في الانضمام لصفوفه.

كما ذكرت تقارير أخرى أن أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي للنادي الفرنسي سافر الخميس الماضي إلى أمستردام في محاولة لإقناع الثنائي بالانضمام لبطل الليغ 1 الموسم المقبل، وتجاهل برشلونة.

ونوهت التقارير، بأن مينو رايولا، وكيل أعمال دي ليخت، طلب عمولة قيمتها 10 ملايين يورو، بالإضافة لراتب سنوي قدره 12 مليوناً لموكله.