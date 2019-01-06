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لاتسيو يطلب استعارة مالكوم من برشلونة

لاتسيو يطلب استعارة مالكوم من برشلونة
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نشر 06 كانون الثاني/يناير 2019 - 18:53 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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مالكوم
مالكوم

أوردت تقارير صحفية إسبانية أن لاتسيو عرض على برشلونة الحصول على لاعبه مالكوم خلال سوق الانتقالات الشتويي الحالي.

وانتقل البرازيلي إلى البارسا الصيف الماضي بعدما أتم اتفاق مسبقاً مع روما، لكنه غير وجهته في اللحظات الأخيرة نحو النادي الكتالوني في حركة أثارت الجدل.

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وقالت صحيفة "سبورت" أن لاتسيو عرض على برشلونة الحصول على خدمات مالكوم على سبيل الإعارة خلال يناير الحالي، وحتى نهاية الموسم.

يذكر أن مالكوم فشل في إثبات نفسه رفقة البارسا وقضى معظم النصف الأول من الموسم على مقاعد البدلاء.

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