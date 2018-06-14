أهداف مباراة روسيا والسعودية 5-0 كأس العالم 2018

أداء مخيب من الأخضر

استهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2018 بهزيمة ثقيلة أمام نظيره الروسي صاحب الضيافة بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوجنيكي، وسط أداء باهت من فريق المدير الفني خوان أنتونيو بيتزي.

وسيطر الدب الروسي على مجريات الشوط الأول وسط تذبذب وارتباك من خطي الدفاع والوسط للأخضر، وتمريرات خاطئة أعطت الأفضلية لصاحب الأرض، لتشكيل خطورة كبيرة على مرمى عبد الله المعيوف.

وشهدت الدقيقة السادسة من عمر الشوط تسديدة قوية من يحيى الشهري، لكنها اصطدمت بدفاعات روسيا، وطالب اللاعب باحتساب ركلة جزاء، إلا أن حكم اللقاء أشار باستمرار اللعب.

ضغط بعدها المنتخب الروسي بهجمتين خطيرتين عن طريق الثنائي أليكسندر ساميدوف وأليكساندر غولوفين، إلا أن الدفاع السعودي أبعدهما عن منطقة الخطورة ببراعة.

وجاءت الدقيقة 12 بالهدف الأول عن طريقة رأسية يوري كازينكي الذي سددها على يمين المعيوف معلناً عن تقدم منتخب بلاده.

وكاد الدب الروسي أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 15 عن طريق تسديدة دزاجويف، التي اصطدمت بدفاعات الأخضر متجهة نحو المرمى إلا أن المعيوف تصدى لها وحولها إلى ركنية.

واستفاق المنتخب السعودي في الدقيقة 21، وقاد ياسر الشهراني هجمة خطيرة مرسلاً عرضية داخل منطقة جزاء روسيا استقبلها محمد السهلاوي برأسية اصطدمت بمدافع الخصم وخرجت خارج الملعب.

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واضطر المدير الفني للمنتخب الروسي لإجراء تغيير اضطراري في الدقيقة 23 بعدما تعرض دزاجويف للإصابة، ليخرج وينزل دينيس تشيريشيف بدلاً منه في الدقيقة 23.

وأنعش البديل سريعاً هجوم روسيا أكثر من ذي قبل ومنح السيطرة الكاملة لمنتخب بلاده، وفي الدقيقة 42 استقبل تمريرة فيدور سمولوف وقام بمراوغة مدافعي الأخضر بشكل رائع وسدد في مرمى المعيوف، معلناً عن تسجيل الهدف الثاني لروسيا.

الشوط الثاني بدأه المنتخب السعودي ضاغطاً في محاولة للبحث عن هدف مبكر للعودة للمباراة مرة أخرى، وفي الدقيقة 56، قاد محمد البريك هجمة خطيرة مررها إلى السهلاوي الذي سدد باتجاه المرمى ليقابلها تيسير الجاسم الذي سددها بجوار القائم.

وتابع الجاسم بعرضية أخرى استقبلها سلمان الفرج برأسية لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 64، أجرى بيتزي؛ المدير الفني للأخضر، أولى التبديلات بنزول فهد المولد وخروج عبد الله عطيف، الذي لم يكن موفقاً، لتنشيط الجانب الهجومي.

وكاد رومان زوبنين أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 69، لكن المعيوف تألق وتصدى لها ليشتتها الدفاع خارج منطقة الجزاء، وجاء الرد من الشهري الذي مرر تمريرة سحرية إلى المولد، إلا أن الدفاع الروسي أبعدها قبل أن تشكل خطورة على مرماه.

وترجم صاحب الأرض سيطرته للمرة الثالثة بهدف في الدقيقة 71 إثر رأسية البديل آرتيم دزوبا بعدما استقبل عرضية غولوفين، ولم يتمكن المعيوف من التحرك مع الكرة ليكتفي بمتابعتها وهي تسكن شباكه.

واختتم المنتخب الروسي اللقاء بهدفين في الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت بدل من الضائع، الأول إثر تسديدة قوية من المتألق تشيريشيف فشل المعيوف في التعامل معها، والثاني من كرة ثابتة عن طريق غولوفين، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بخماسية نظيفة.

ومنح الفوز الدب الروسي صدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، فيما تذيل الأخضر جدول الترتيب دون نقاط، في انتظار نتيجة مواجهة مصر وأوروغواي غداً الجمعة، في ثاني لقاءات المجموعة.