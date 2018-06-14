ميسي وإنييستا يتنافسان على رقم قياسي في كأس العالم

النجمان في سباق لتحطيم رقم قياسي جديد

يتنافس الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة، وزميله السابق الإسباني أندريس إنييستا، على تحطيم رقم قياسي في كأس العالم مسجل باسم قائد البارسا السابق تشافي هيرنانديز.

ويتواجد "ليو" مع منتخب بلاده ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات آيسلندا ونيجيريا وكرواتيا، أما إنييستا فيشارك مع منتخب بلاده في المجموعة الثانية رفقة منتخبات البرتغال والمغرب وإيران.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ميسي خاض 15 مباراة في نهائيات كأس العالم، وهو أكثر لاعب من برشلونة يشارك في المونديال بالتساوي مع تشافي.

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ويستطيع الأسطورة الأرجنتينية تجاوز هذا الرقم عقب مشاركته في مباريات مرحلة المجموعات، نظراً لاعتزال تشافي الدولي، إلا أن إنييستا قادر على تجاوزه بحال وصول إسبانيا لمراحل متقدمة مقارنة بالأرجنتين.

ويمتلك إنييستا 14 مباراة في كأس العالم حتى الآن بالتساوي مع ريفالدو وكارليس بويول، فيما خاض داني ألفيش وسيرجيو بوسكيتس 9 مباريات في المونديال، يتبعهما جيرارد بيكيه بـ 8.

وينطلق كاس العالم اليوم الخميس، ويلعب المنتخب الإسباني أول مبارياته غداً أمام غريمه البرتغالي بطل أوروبا، فيما يواجه منتخب الأرجنتين خصمه الآيسلندي السبت المقبل.