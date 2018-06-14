زانيتي: الضغوط مضاعفة على ميسي والأرجنتين

منتخب الأرجنتين

أكد خافيير زانيتي أسطورة الأرجنتين وإنتر أن وسائل الإعلام والجماهير تضع ضغوطاً إضافية على مواطنه ليونيل ميسي وزملائه للفوز بلقب كأس العالم.

وخسر منتخب الأرجنتين نهائي كأس العالم عام 2014، قبل أن يفشل في الفوز بنهائي كوبا أميركا عامي 2015 و2016.

وقال زانيتي في تصريحات لموقع "ميدياسيت" الإيطالي: "ازدادات الضغوط على ميسي ورفاقه خلال السنوات الأخيرة للفوز ببطولة مع المنتخب، وبالأخص بعد نهائي 2014.

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"صراحة لا أرى أن منتخب الأرجنتين أقوى مرشح للفوز بكأس العالم، فهناك أكثر من منتخب آخر يمتلك قدرات وإمكانيات أفضل.

"المشاركة في كأس العالم تمثل أكبر دافع للاعبين ليقدموا أفضل ما لديهم، وهذا ما نطلبه من المنتخب الأرجنتيني".

ويشارك منتخب الأرجنتين في المونديال الروسي ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات كرواتيا ونيجيريا وآيسلندا.