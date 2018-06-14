رئيس روما يؤكد قرب انتقال ناينغولان لإنتر وآليسون لريال مدريد

آليسون في طريقه لريال مدريد

كشف جيمس بالوتا رئيس روما أن نجم الوسط رادجيا ناينغولان سينتقل إلى إنتر وأن الحارس المتألق آليسون سينضم لريال مدريد.

وتحدثت تقارير في الأيام الأخيرة عن تقدم إنتر بعرض رسمي لضم الدولي البلجيكي السابق، فيما سيدفع ريال مدريد مبلغاً ضخماً لاستقطاب الدولي البرازيلي.

وقال بالوتا خلال حفل غداء في نابولي: "آليسون يكلف الكثير، قيمته 78 مليون وبات قريباً من ريال مدريد، لكنه لن ينتقل لنابولي، فرئيسه (أوريليو) دي لاورنتيس لا يريد دفع هذا المبلغ الكبير.

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"في المقابل، سينضم ناينغولان إلى إنتر".

وربطت التقارير بين ريال مدريد والحارس البرازيلي وأنه تقدم بعرض رسمي لضمه.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحرير روما رسمياً من قوانين اللعب النظيف ومنحه الحرية في سوق الانتقالات.