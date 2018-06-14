بيكيه يلمح لتعاقد برشلونة مع غريزمان

أنتوان غريزمان

ألمح جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، إلى تعاقد النادي مع أنتوان غريزمان قادماً من جاره أتلتيكو مدريد.

وتصل قيمة الشرط الجزائي في عقد الدولي الفرنسي في الأول من الشهر القادم إلى 100 مليون يورو، ويرغب البارسا في ضم اللاعب في أسرع وقت ممكن.

وظهر غريزمان في مقطع للفيديو على شبكة "موفيستار" الإسبانية قال فيه رداً على ما انتشر من تقارير حيال مستقبله: "هنالك الكثير من الشائعات حول بقائي أو رحيلي، وأبحث عن حسم الأمر، سأخبركم الآن بقراري النهائي، وهو...".

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وأعلنت الشبكة أن ما تبقى من مقطع الفيديو سيتم إذاعته مساء اليوم، الخميس، لحسم موقف الهداف الفرنسي النهائي.

بدوره، علّق بيكيه على الأمر بتغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "بانتظار مشاهدة فيلم القرار لـ غريزمان".

واتبع غريزمان طريقة ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأميركية حينما نشر مقطعاً للفيديو بعنوان "القرار" أكد فيه انتقاله لفريق ميامي هيت.

وأكدت تقارير أن غريزمان سيجدد عقده مع أتلتيكو مدريد، وأنه سيحصل على راتب تصل قيمته لنحو 23 مليون يورو سنوياً خالية من الضرائب.