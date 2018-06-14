كوبر يؤكد جاهزية صلاح للمشاركة أمام أوروغواي

محمد صلاح خلال تدريبات منتخب بلاده

حسم هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أمر النجم محمد صلاح من المشاركة في بطولة كأس العالم 2018.

وأكد المدرب الأرجنتيني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر وأوروغواي جاهزية هداف ليفربول لخوص منافسات البطولة.

وقال كوبر: "تعافى محمد صلاح سريعاً وتدرب معنا بشكلٍ جيد، لنرى كيف ستسير الحصة التدريبية الأخيرة بالنسبة له، أستطيع القول الآن أنه جاهز لمواجهة أوروغواي بنسبة 100%"

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وأكمل: "أتمنى ألا يحدث أمر طارئ في اللحظات الأخيرة، لكن عدا ذلك فهو جاهز للمباراة".

وحول إمكانية تغيير خطة اللعب في كأس العالم، أكد كوبر أنه لا وقت للتغيير وأنه لا مجال لذلك في الوقت الحالي.

ويستعد منتخب مصر للقاء نظيره الأوروغوياني غداً الجمعة في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لكأس العالم.