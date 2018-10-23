ملخص مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس 0-1 دوري أبطال أوروبا

ديبالا (يمين) يقود يوفنتوس للفوز

عاد يوفنتوس الإيطالي بفوزٍ ثمينٍ على حساب مستضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي وهزمه بهدفٍ دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الثالثة من منافسات مجموعة دوري أبطال أوروبا الثامنة.

جاء الهدف الوحيد بعد مرور 17 دقيقة على البداية عن طريق باولو ديبالا وهو هدفه الرابع في البطولة.

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وبهذا الانتصار، رفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة ليبتعد في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط في المركز الثاني.