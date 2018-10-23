ملخص مباراة آيك أثينا وبايرن ميونيخ 0-2 دوري أبطال أوروبا

ليفاندوفسكي يحتفل بهدفه

حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزاً سهلاً نسبياً على مستضيفه آيك أثينا اليوناني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

جاء الهدفان عن طريق خافي مارتينيز (61)، وروبرت ليفاندوفسكي (64).

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ورفع بايرن ميونيخ رصيده بهذا الانتصار المهم إلى 7 نقاط لينفرد في صدارة المجموعة مؤقتاً، فيما بقي رصيد آيك أثينا خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير.