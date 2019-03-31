أهداف مباراة روما ونابولي 1-4 الدوري الإيطالي

يونس يحتفل بهدفه

سحق نابولي مستضيفه روما بأربعة أهداف لهدف في اللقاء الذي جرى على ملعب أولمبيكو ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

سجل للبارتينوبي كلٌ من آركاديوش ميليك (2)، ودرايس ميرتينز (50)، وسيموني فيردي (55)، وأمين يونس (81)، فيما جاء هدف الجيالوروسي الوحيد عن طريق دييغو بيروتي في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

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ورفع نابولي رصيده بهذا الانتصار إلى 63 نقطة في المركز الثاني، بفارق 15 نقطة عن يوفنتوس المتصدر، فيما بقي رصيد روما ثابتاً عند 47 نقطة في المركز السادس.