أهداف مباراة كارديف سيتي وتشيلسي 1-2 الدوري الإنجليزي

لوفتوس تشيك يقود تشيلسي لفوز ثمين

قلب تشيلسي تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 على مستضيفه كارديف سيتي في اللقاء الذي شهده ملعب كارديف سيتي لحساب المرحلة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا البلوز عن طريق سيزار آزبيليكويتا (84)، وروبن لوفتوس تشيك (90+1)، بعدما تقدم صاحب الضيافة عبر فيكتور كاماراسا في الدقيقة 46.

أرقام جديدة لميسي في الدوري الإسباني

بلاتيني يرشح يوفنتوس للفوز بدوري أبطال أوروبا

ليفاندوفسكي: كنت قريباً من باريس سان جيرمان

هداف ليفربول التاريخي يحذر صلاح

توتنهام يطالب بـ 150 مليون يورو للتخلي عن إيريكسن

ورفع تشيلسي رصيده بهذا الانتصار المهم إلى 60 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد كارديف سيتي عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر.