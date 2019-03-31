أهداف مباراة ريال مدريد وهويسكا 3-2 الدوري الإسباني

بنزيمة ينقذ ريال مدريد فخ التعادل

واصل ريال مدريد صحوته بعد عودة المدرب زين الدين زيدان بتحقيق فوز صعب على ضيفه هويسكا بنتيجة 3-2 ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الإسباني.

سجل للفائز كلٌ من إيسكو (25)، وداني سيبايوس (62)، وكريم بنزيمة (89)، أما هدفا الخاسر فجاءا عن طريق خوان هيرنانديز (3)، وخافيير إيتشيتا (74).

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ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الانتصار إلى 57 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي رصيد هويسكا ثابتاً عند 22 نقطة في المركز العشرين والأخير.