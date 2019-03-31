أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام 2-1 الدوري الإنجليزي

صلاح يتسبب في هدف فوز ليفربول وسط ذهول لاعبي توتنهام

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لفوزٍ ثمينٍ ومهم على حساب ضيفه العنيد توتنهام هوتسبير وبهدفين لهدف في المباراة المثيرة التي جرت على ملعب آنفيلد ضمن المرحلة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليستعيد صدارة الترتيب.

جاء هدفا الريدز عبر روبرتو فيرمينو (16)، وتوبي آلديرفايريلد (90 بالخطأ في مرمى فريقه) بعدما ارتدت رأسية صلاح من الحارس هوغو لوريس ليحولها زميله المدافع في شباك سبيرز بالخطأ.

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع لوكاس مورا في الدقيقة 70.

فيديو: عندما تجتمع مهارة مارسيلو وإبداع زيدان

أهداف مباراة روما ونابولي 1-4 الدوري الإيطالي

أهداف مباراة كارديف سيتي وتشيلسي 1-2 الدوري الإنجليزي

أرقام جديدة لميسي في الدوري الإسباني

بلاتيني يرشح يوفنتوس للفوز بدوري أبطال أوروبا

ورفع ليفربول رصيده بهذا الانتصار إلى 79 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي ما زالت له مباراة مؤجلة.

أما توتنهام، فتجمد رصيده عند 61 نقطة في المركز الثالث، لتستمر معاناة الفريق اللندني في الفترة الأخيرة، وهي خسارته الرابعة في آخر 5 مباريات في البطولة.