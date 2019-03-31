ملخص مباراة إنتر ولاتسيو 0-1 الدوري الإيطالي

لاعبو لاتسيو يحتفلون بهدف ميلينكوفيتش سافيتش (الثاني من اليسار)

ألحق لاتسيو خسارة مفاجئة بمستضيفه إنتر ميلان وهزمه بهدفٍ دون رد على ملعب سان سيرو لحساب المرحلة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

جاء الهدف عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 13.

أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام 2-1 الدوري الإنجليزي

فيديو: عندما تجتمع مهارة مارسيلو وإبداع زيدان

أهداف مباراة روما ونابولي 1-4 الدوري الإيطالي

أهداف مباراة كارديف سيتي وتشيلسي 1-2 الدوري الإنجليزي

أرقام جديدة لميسي في الدوري الإسباني

بهذا الانتصار، رفع لاتسيو رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد إنتر عند 53 نقطة في المركز الثالث.