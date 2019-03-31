فيديو: عندما تجتمع مهارة مارسيلو وإبداع زيدان

مارسيلو وزيدان

يعتبر مارسيلو نجم ريال مدريد من أكثر اللاعبين مهارة على مستوى العالم، كما يعد مدربه زين الدين زيدان من أفضل من لمس الكرة عبر التاريخ، بفعل المهارة الخيالية التي كان يمتلكها.

وعندما يلتقي هذا الثنائي بالكرة، ستكون المتعة حاضرة دون شك، مثلما حدث خلال حصة تدريبية لريال مدريد، بعدما انتشر فيديو لهما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام الثنائي باستعراض مهاراتهما، فلم يتردد مارسيلو في لعب كرة ثنائية مع مدربه، الذي أعطى هو الآخر اللقطة بعداً آخر بحركته الجسدية، وزادت اللقطة روعة وتكاملاً.

أهداف مباراة روما ونابولي 1-4 الدوري الإيطالي

أهداف مباراة كارديف سيتي وتشيلسي 1-2 الدوري الإنجليزي

أرقام جديدة لميسي في الدوري الإسباني

بلاتيني يرشح يوفنتوس للفوز بدوري أبطال أوروبا

ليفاندوفسكي: كنت قريباً من باريس سان جيرمان

وكان البرازيلي من المفاتيح المهمة جداً للمدرب زيدان، بعد التتويج في آخر 3 مواسم بلقب دوري أبطال أوروبا، حتى أصبح مارسيلو أفضل ظهير أيسر في العالم.

وشهد مستوى مارسيلو منذ مغادرة "زيزو" انحداراً رهيباً مع المدرب جولين لوبيتيغي، وبدرجة أكبر مع خليفته سانتياغو سولاري، الذي كان يفضل الشاب سيرخيو ريغليون في مركز الظهير الأيسر، وهي فترة شهدت معاناة البرازيلي من زيادة في الوزن، واتخاذه قرار المغادرة نهاية الموسم في ظل اهتمام يوفنتوس بخدماته.

وجاءت عودة زيدان لتدريب ريال مدريد، لتعيد الروح لمارسيلو الذي بات بصدد استرجاع مستواه، كما يبدو أنه تراجع عن قرار الرحيل بعدما تحدث مع مدربه العائد، وفقاً لتقارير إعلامية.