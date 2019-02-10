أهداف مباراة ساسوولو ويوفنتوس 0-3 الدوري الإيطالي

رونالدو يحتفل بهدفه مع زميله خضيرة

نجح يوفنتوس في تعزيز صدارته والابتعاد أكثر عن نابولي بعدما حقق الفوز العشرين له على حساب مستضيفه ساسوولو بثلاثيةٍ دون رد ضمن مباريات المرحلة 23 من الدوري الإيطالي.

ومن خطأ للحارس أندريا كونسيلي في إخراج الكرة، وصلت الكرة للنجم كريستيانو رونالدو الذي سددها قوية من داخل منطقة الجزاء، ليتصدى لها كونسيلي قبل أن يتابعها سامي خضيرة في الشباك معلناً عن الهدف الأول، في الدقيقة 23.

وعزز رونالدو من صدارته لترتيب هدافي الدوري برصيد 18 هدفاً، بعدما سبق الجميع وارتقى برأسية سكنت شباك كونسيلي في الدقيقة 70، من ركنية ميراليم بيانيتش.

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ومن هجمة ثلاثية، بدأت من باولو ديبالا صوب رونالدو الذي مرر إلى إيمري تشان الذي سدد الكرة أرضية زاحفة على يسار المرمى في الدقيقة 86.

بهذا الفوز، وسع يوفنتوس المتصدر (63 نقطة) الفارق مرة أخرى مع نابولي إلى 11 نقطة، بعدما تعادل البارتينوبي أمس مع فيورنتينا 0-0، فيما توقف رصيد ساسوولو عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.