رسمياً: رانييري يتولى تدريب روما خلفاً لدي فرانشيسكو

كلاوديو رانييري

أعلن روما الجمعة تعاقده مع كلاوديو رانييري، لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة خلفاً ليوزيبيو دي فرانشيسكو.

وتمت إقالة دي فرانشيسكو، عقب خروج الجيالوروسي من دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته من بورتو بهدفٍ لثلاثة أهداف بعد التمديد في إياب ثمن النهائي، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوزه بهدفين لهدف.

وقال النادي الإيطالي في بيان رسمي: "يسر نادي روما أن يعلن أن كلاوديو رانييري بات المدير الفني الجديد حتى 30 يونيو 2019"، دون الكشف عن الراتب الذي سيتقاضاه.

وأضاف البيان: "سيقود رانييري فريق روما بداية من المباراة المقبلة في الدوري الإيطالي الاثنين القادم أمام إيمبولي".

وقال جيم بالوتا، رئيس النادي: "يسعدنا أن نرحب بكلوديو رانييري في بلاده، فالهدف لدينا هذا الموسم هو الانتهاء في أعلى مستوى ممكن في الترتيب والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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"لهذا السبب، قررنا استدعاء المدرب الذي يعرف النادي".

بدوره، أكد رانييري في تصريحاته لموقع النادي، أنه: "سعيد بالعودة إلى الوطن، وعندما يتصل بك روما فإنه من المستحيل قول لا".

وتعد هذه المحطة الثانية لرانييري مع روما، والذي سبق وتولى مسؤوليته لعامين منذ أول سبتمبر 2009 وحتى 20 فبراير 2011، دون أن يحقق معه أي لقب.

وأقيل رانييري (67 عاماً) آواخر الشهر الماضي من تدريب فولهام لسوء النتائج.

ويتمتع رانييري بخبرة تدريبية تصل إلى 30 عاماً في إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا وفرنسا، وسبق له تدريب العديد من الأندية ومنها نابولي، ويوفنتوس، وليستر سيتي، وفالنسيا، وأتلتيكو مدريد، وتشيلسي، وإنتر ميلان، وموناكو، إضافة لمنتخب اليونان.