أهداف مباراة سيسكا موسكو وروما 1-2 دوري أبطال أوروبا

روما يحقق فوزاً مهماً

تغلب روما الإيطالي على مستضيفه سيسكا موسكو الروسي بهدفين لهدف في المباراة التي جرت ضمن المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

سجل للفائز كوستاس مانولاس (4)، ولورينزو بيليغريني (59)، فيما أحرز آرتور سيغوردسون هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 50.

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ورفع روما رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد سيسكا موسكو عند 4 نقاط في المركز الثالث.