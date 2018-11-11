أهداف مباراة سيلتا فيغو وريال مدريد 2-4 الدوري الإسباني

راموس يسجل هدف ريال مدريد الثالث

تغلب ريال مدريد على مستضيفه سيلتا فيغو بأربعة أهداف لاثنين على ملعب بالايدوس ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الإسباني.

سجل كريم بنزيمة أول الأهداف في الدقيقة 23 بعد تمريرة من لوكا مودريتش.

وفي الدقيقة 56، سجل غوستافو كابرال هدفاً عكسياً ليمنح ريال التقدم بفارق هدفين، لكن هوغو مالو نجح في تقليص الفارق في الدقيقة 61.

ملخص مباراة ميلان ويوفنتوس 0-2 الدوري الإيطالي

أرقام سلبية لبرشلونة بعد الخسارة المفاجئة أمام ريال بيتيس

ملخص مباراة آرسنال وولفرهامبتون 1-1 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد 3-1 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة روما وسامبدوريا 4-1 الدوري الإيطالي

وتعرض ألفارو أودريوزولا لتدخل عنيف من ديفيد جونكا منح الملكي ركلة جزاء، سجل منها سيرخيو راموس الهدف الثالث ببراعة في الدقيقة 83.

وأكمل كابرال مباراته السيئة بالإنذار الثاني ليغادر الملعب في الدقيقة 87، ثم سجل داني سيبايوس الهدف الرابع لريال بعد 4 دقائق من تسديدة رائعة، قبل أن يرد برايس مينديز في الدقيقة 90+4 بعد اصطدام تسديدته بسيبايوس أيضاً.

بهذه النتيجة، تقدم ريال مدريد إلى المركز السادس برصيد 20 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما بقي سيلتا فيغو في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.