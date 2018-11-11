ملخص مباراة ميلان ويوفنتوس 0-2 الدوري الإيطالي

رونالدو يحتفل بهدفه

تغلب يوفنتوس على مستضيفه ميلان بهدفين دون رد في اللقاء الذي جرى على ملعب جيوسيبي مياتزا لحساب المرحلة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

يأتي هذا الفوز بعد أيام من خسارة يوفي أمام مانشستر يونايتد بطريقة درامية في تورينو بهدفين لهدف.

افتتح النجم العائد ماريو ماندجوكيتش أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة من برأسية معلناً عن تقدم الضيوف مبكراً.

وفي الدقيقة 41، لاحت لصاحب الضيافة فرصة معادلة النتيجة عن طريق ركلة جزاء، لكن المهاجم غونزالو هيغواين أهدرها لينتهي الشوط الأول بتفوق البيانكونيري.

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وفي الشوط الثاني، نجح النجم كريستيانو رونالدو في مضاعفة النتيجة لفريق المدرب ماسيميليانو آليغري في الدقيقة 81.

وشهدت الدقيقة 83 طرد مهاجم الروسونيري هيغواين بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

بهذه النتيجة، واصل يوفنتوس ابتعاده في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، فيما تجمد رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز الخامس.