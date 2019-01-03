إنتر يتطلع لضم ريبيري مجاناً نهاية الموسم
فرانك ريبيري
أشارت تقارير إعلامية إيطالية اليوم لرغبة إنتر بالحصول على خدمات النجم فرانك ريبيري جناح بايرن ميونيخ.
جاء هذا وفقاً لموقع "فوتبول نيوز 24" الذي أكد أن جيوسيبي ماروتا المنضم حديثاً لإدارة إنتر قادماً من يوفنتوس سيسعى بكل ما أوتي من قوة لإتمام الصفقة.
وسينتظر النادي الإيطالي حتى الصيف من أجل حسم الصفقة بشكل مجاني، على أن يضم ريبيري لصفوفه بداية من الموسم الجديد.
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وينتهي تعاقد النجم الفرنسي مع بايرن ميونيخ نهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه يستطيع التفاوض مع أي نادي آخر في يناير الجاري.
ويعد الموسم الحالي الأخير لكلٍ من ريبيري وآريين روبن وفقاً لإدارة النادي البافاري وتصريحات النجمين في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية.
يذكر أن ريبيري لن يكلف إنتر أي أموال حيث أنه سيكون لاعباً حراً نهاية الموسم الجاري.
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