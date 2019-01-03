جوائز غلوب سوكر: رونالدو لاعب العام
رونالدو يفوز بجائزة لاعب العام
حصل النجم كريستيانو رونالدو على جائزة الأفضل خلال حفل توزيع جوائز غلوب سوكر لعام 2018 في الإمارات.
فيما يلي استعراض للجوائز التي تم توزيعها:
أفضل مسيرة لرياضي عربي: السعودي سامي الجابر.
أفضل مسيرة مدرب: الإيطالي فابيو كابيلو.
الأفضل باختيار الجمهور: البرتغالي كريستيانو رونالدو.
أفضل نادي: أتلتيكو مدريد
أفضل مدير رياضي: الإيطالي فابيو باراتيتشي.
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أفضل وكيل لاعبين: البرتغالي جورجي مينديش.
أفضل مسيرة لاعب: الفرنسي بليز ماتويدي على جائزة أفضل مسيرة لاعب.
أفضل مدرب: الفرنسي ديدييه ديشان.
أفضل مسيرة لاعب: البرازيلي رونالدو.
أفضل لاعب في العام: البرتغالي كريستيانو رونالدو.
مسيرة رياضية خاصة: الكرواتي زفونيمير بوبان.
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