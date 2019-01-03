هل سيعود ميسي لتمثيل المنتخب الأرجنتيني في 2019؟

ليونيل ميسي

لم يحسم ليونيل ميسي نجم برشلونة قرار عودته لتمثيل المنتخب الأرجنتيني حتى اللحظة، وذلك منذ خروج الفريق من الدور الثاني لنهائيات كأس العالم 2018، التي جرت في روسيا الصيف الماضي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ميسي لم يحسم قراره بعد حول موعد عودته إلى منتخب بلاده.

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وأضاف الموقع أن رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا يأمل في عودة سريعة لمهاجم البارسا من أجل قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة، وهو ما طالبه به، خصوصاً أن استحقاقه المقبل سيكون في بطولة كوبا أميركا الصيف القادم في البرازيل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأرجنتيني مباراتين وديتين في مارس المقبل.