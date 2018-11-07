أهداف مباراة فيكتوريا بيلزن وريال مدريد 0-5 دوري أبطال أوروبا

بنزيمة (يسار) يحتفل بهدفه له مع زميله بايل

واصل ريال مدريد الإسباني تحقيق النتائج الإيجابية تحت إشراف مدربه الجديد سانتياغو سولاري بهزيمة مستضيفه فيكتوريا بيلزن التشيكي الساحقة بخماسية نظيفة لحساب المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

سجل الأهداف كلٌ من كريم بنزيمة (هدفان في الدقيقتين 21 و 37)، وكاسيميرو (23)، وغاريث بايل (40)، وتوني كروس (67).

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بهذا الانتصار، استعاد ريال مدريد صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن روما الإيطالي الثاني.

أما فيكتوريا بيلزن، فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.