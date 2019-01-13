توتنهام يطالب بـ 350 مليون يورو للتخلي عن هاري كاين

هاري كاين

كشفت تقارير إعلامية بأن توتنهام حدد أخيراً سعر نجمه هاري كاين، ومن شأن هذا المبلغ الفلكي أن يدفع الفرق الراغبة في الاستفادة من خدماته إلى إعادة حساباتها من جديد.

وحدد سبيرز سعراً ضخماً للغاية من أجل التخلي عن خدمات كاين، إذ قال موقع "دويتشه فيله" الألماني أن النادي اللندني لن يبيع نجمه الأول بسعر يقل عن 350 مليون يورو.

وأضاف أن توتنهام يهدف من خلال هذا السعر الكبير إلى إغلاق الباب على الفرق، التي ترغب في الظفر بخدمات الدولي الإنجليزي الهداف.

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وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة من أكثر الفرق المهتمة بالفوز بخدمات كاين، إذ يطمح الميرينغي إلى التعاقد مع المهاجم من أجل حل مشاكل الفريق في الخط الأمامي وتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

أما برشلونة فيرى في كاين الخليفة المحتمل لنجمه لويس سواريز الذي اقترب من بلوغ عامه الـ 32.

ويتصدر كاين (25 عاماً) ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 هدفاً رفقة محمد صلاح (ليفربول) وبيير إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، في حين تنتظر فريقه مباراة قوية اليوم الأحد أمام مانشستر يونايتد ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.