فالفيردي: برشلونة يبحث عن مهاجم جديد

إيرنيستو فالفيردي

أكد إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة متصدر الدوري الإسباني أن النادي يسعى للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد بيع منير الحدادي لإشبيلية.

وقال فالفيردي للصحفيين: "يجب النظر في ذلك، من الواضح أنه بعد رحيل منير نحتاج إلى تدعيم في هذا المركز، سنرى ما إذا كان من الممكن التعاقد مع لاعب مع الأخذ في الاعتبارالظروف الاقتصادية للنادي".

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ويسعى البارسا للتعاقد مع مهاجم بديل للويس سواريز بعد الموافقة على انتقال الحدادي إلى إشبيلية مقابل مليون يورو أمس ليترك المهاجم القادم من أوروغواي وحده في مركز المهاجم الصريح بين ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي.