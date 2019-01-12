ملخص مباراة بولونيا ويوفنتوس 0-2 كأس إيطاليا

كين يحتفل بهدفه

تأهل يوفنتوس إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه على مستضيفه بولونيا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي شهده ملعب ريناتو دالارا ضمن دور الـ 16.

جاء الهدفان عن طريق فيديريكو بيرنارديسكي (9)، والشاب الصاعد مويس كين (49).

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وشهد الدور ذاته تغلب لاتسيو على ضيفه نوفارا بنتيجة 4-1، وفوز ميلان على مستضيفه سامبدوريا بهدفين دون رد بعد التمديد.