أهداف مباراة مانشستر سيتي وشاختار 6-0 دوري أبطال أوروبا

سيتي يسحق شاختار

سحق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بسداسيةٍ نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب الاتحاد لحساب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

تناوب على التسجيل كلٌ من دافيد سيلفا (13)، وغابرييل جيزوس (ثلاثية في الدقائق 24 و 72 من ركلتي جزاء و 90)، ورحيم ستيرلينغ (49)، ورياض محرز (84).

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بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط لينفرد في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد شاختار دونيتسك ثابتاً عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.