ملخص مباراة بايرن ميونيخ وآيك آثينا 2-0 دوري أبطال أوروبا

ليفاندوفسكي يتألق مجدداً

فاز بايرن ميونيخ الألماني على ضيفه آيك آثينا اليوناني بهدفين دون رد في المباراة التي شهدها ملعب آليانز آرينا ضمن المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدفان عن طريق النجم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين (31 من ركلة جزاء) و 71.

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وبهذا الانتصار، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد آيك آثينا خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير.