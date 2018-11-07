أهداف مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد 1-2 دوري أبطال أوروبا

ماتا يحتفل بهدفه الجميل من ركلة حرة

صعق مانشستر يونايتد الإنجليزي مستضيفه يوفنتوس الإيطالي وهزمه بهدفين لهدف على ملعب آليانز لحساب المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا ليحيي آماله في بلوغ الدور الثاني.

جاء هدفا الشياطين الحمر عن طريق البديل خوان ماتا (86)، وأليكس ساندرو (90 بالخطأ في مرمى فريقه)، بعدما تقدم صاحب الضيافة بهدفٍ مميز أحرزه كريستيانو رونالدو في شباك فريقه الأسبق في الدقيقة 65.

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بهذا الانتصار، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 9 نقاط في صدارة المجموعة.