أهداف مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون 3-0 الدوري الإنجليزي

جيزوس يقود سيتي لفوز كبير

سحق مانشستر سيتي ضيفه ولفرهامبتون بثلاثيةٍ دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليواصل مطاردته لليفربول المتصدر.

تناوب على التسجيل كلٌ من غابرييل جيزوس (هدفان) في الدقيقتين 10 و (39 من ركلة جزاء)، وكونور كودي (78 بالخطأ في مرمى فريقه).

وأكمل الفريق الضيف المواجهة بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 19 إثر طرد مدافعه ويلي بولي.

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ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الانتصار إلى 53 نقطة ليقلص الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 4 نقاط.

أما ولفرهامبتون، فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.