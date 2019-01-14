روبرتسون يدافع عن صلاح

محمد صلاح

دافع أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لليفربول، عن زميله النجم محمد صلاح، في ظل الاتهامات الموجهة للدولي المصري بادعاء السقوط، من أجل الحصول على ركلات الجزاء.

وتمكن الريدز من تحقيق الفوز على برايتون بهدف نظيف أحرزه صلاح بعد حصوله على ركلة جزاء ترجمها بنجاح.

وقال الاسكتلندي في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورت”: “محمد صلاح ليس من هذه النوعية من اللاعبين، في كل مرة يحدث نفس الأمر، والجميع يذهب لمشاهدة الفيديو، ويقول هذا ليس ادعاء للسقوط.

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“لست متأكداً إذا كان لاعبو برايتون قد قالوا أنه ادعى السقوط أم لا، وأحتاج للعودة لمشاهدة الحادثة مرة أخرى، لكني كنت قريباً منها، وأعتقد أنها تستحق احتساب ركلة جزاء.

“إذا بدأ الناس بقول أن محمد صلاح يسقط بسهولة، فهذا ليس اتهاماً عادلاً، لأن ركلة الجزاء أمام آرسنال تحديداً، تم شده 3 مرات قبل سقوطه، لم أر الحادثة أمام برايتون مرة أخرى، لكن الأمر لا يحتاج للتفكير من قبل الحكم”.