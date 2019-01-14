ملخص مباراة البحرين والهند 1-0 كأس آسيا 2019

لاعبو البحرين يحتفلون بالتأهل

تأهل منتخب البحرين إلى دور الـ 16 من منافسات كأس آسيا 2019، بعد فوزه على نظيره الهندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الأولى على ملعب نادي الشارقة.

وكان منتخب البحرين بحاجة لتحقيق فوز يؤهله إلى دور الـ 16 بوصوله للنقطة الرابعة، إذ سجل جمال راشد هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 90+1 ليضرب الأحمر موعداً في الدور الثاني عبر احتلاله المركز الثالث في مجموعته بوصوله للنقطة الرابعة.

روبرتسون يدافع عن صلاح

فالفيردي: ميسي من كوكب آخر

الكشف عن سبب استقالة زيدان من ريال مدريد

إصابة كاين تتسبب بأزمة كبيرة في توتنهام

إصابة بنزيمة تجبر ريال مدريد على البحث عن مهاجم جديد



فيما تأهل منتخب الإمارات في صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، ثم منتخب تايلاند وصيفه برصيد 4 نقاط متفوقاً على منتخب البحرين في المواجهات، وسيتحدد منافس المنتخب البحريني لاحقاً مع اكتمال مباريات دور المجموعات.

جاءت المباراة مثيرة في مجرياتها، إذ شكل المنتخب البحريني ضغطاً كبيراً على مرمى الهند ومحاولاته المتكررة عبر الفرص العديدة الضائعة، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.