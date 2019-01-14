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ملخص مباراة البحرين والهند 1-0 كأس آسيا 2019

ملخص مباراة البحرين والهند 1-0 كأس آسيا 2019
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نشر 14 كانون الثاني/يناير 2019 - 22:56 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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لاعبو البحرين يحتفلون بالتأهل
لاعبو البحرين يحتفلون بالتأهل

تأهل منتخب البحرين إلى دور الـ 16 من منافسات كأس آسيا 2019، بعد فوزه على نظيره الهندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الأولى على ملعب نادي الشارقة.

وكان منتخب البحرين بحاجة لتحقيق فوز يؤهله إلى دور الـ 16 بوصوله للنقطة الرابعة، إذ سجل جمال راشد هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 90+1 ليضرب الأحمر موعداً في الدور الثاني عبر احتلاله المركز الثالث في مجموعته بوصوله للنقطة الرابعة.

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فيما تأهل منتخب الإمارات في صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، ثم منتخب تايلاند وصيفه برصيد 4 نقاط متفوقاً على منتخب البحرين في المواجهات، وسيتحدد منافس المنتخب البحريني لاحقاً مع اكتمال مباريات دور المجموعات.

جاءت المباراة مثيرة في مجرياتها، إذ شكل المنتخب البحريني ضغطاً كبيراً على مرمى الهند ومحاولاته المتكررة عبر الفرص العديدة الضائعة، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

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