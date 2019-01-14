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ملخص مباراة الإمارات وتايلاند 1-1 كأس آسيا 2019

ملخص مباراة الإمارات وتايلاند 1-1 كأس آسيا 2019
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نشر 14 كانون الثاني/يناير 2019 - 23:01 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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لاعبو الإمارات يحتفلون بالتأهل مع جماهيرهم
لاعبو الإمارات يحتفلون بالتأهل مع جماهيرهم

تعادل المنتخب الإماراتي مع نظيره التايلاندي بهدف لكلٍ منهما في ثالث مباريات المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الأولى ليحصد الأبيض نقطة تضاف إلى رصيده السابق ويصبح 5 نقاط في صدارة المجموعة الآسيوية الأولى من كأس آسيا.

واستفاد صاحب الضيافة من فوز منتخب البحرين على غريمه الهندي بهدف دون مقابل ليحل الأحمر في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما جاء منتخب تايلاند في المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضاً، فيما ودع منتخب الهند البطولة بعدما حل في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

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نجح الإمارات في التقدم بهدف مبكر عن طريق علي مبخوت، وكان الأخطر قبل أن ينجح منتخب تايلاند في احراز هدف التعادل في الدقيقة 42 ليضمن مكاناً له في دور الـ 16.

ورغم المحاولات الإماراتية في الشوط الثاني، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

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