أهداف مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد 2-1 الدوري الإنجليزي

أولي غونار سولشاير

حقق مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً على مستضيفه واتفورد بثنائية لهدف في المباراة التي استضافها ملعب أولد ترافورد في إطار مباريات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح ماركوس راشفورد التسجيل في الدقيقة الثامنة والعشرين من عُمر المباراة، ليؤمن لأصحاب الأرض التقدم حتى نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، انتظرت كتيبة المدرب أولي غونار سولشاير حتى الدقيقة 72 حتى استطاع المهاجم أنتوني مارسيال إحراز الهدف الثاني وتأمين النقاط الثلاث لفريقه.

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في الدقيقة 90 عاد واتفورد لتهديد مرمى مانشستر يونايتد ونجح بالفعل في إحراز هدف تقليص الفارق عن طريق عبد الله دكوري.

يأتي هذا الانتصار في مباراة سولشاير الأولى بعد تمديد عقده عقب نجاحه في إثبات جدارته في منصب المدير الفني للفريق بعد تعيينه بصفة مؤقتة.

ويتولى سولشاير تدريب يونايتد منذ ديسمبر الماضي عقب إقالة جوزيه مورينيو.

بهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 61 نقطة ليحتل المركز الرابع بصفة مؤقتة.