ملخص مباراة فولهام ومانشستر سيتي 0-2 الدوري الإنجليزي

سيتي يتفوق على ليفربول

نجح مانشستر سيتي في تحقيق انتصار هام على حساب مضيفه فولهام بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أثمرت محاولات سيتي عن هدف مبكر سجله بيرناردو سيلفا بعد صناعة رائعة من سيرجيو أغويرو.

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ونجح أغويرو في تدوين اسمه على لائحة المسجلين بعدما صنع الهدف الأول، ليضيف الهدف الثاني بطريقة مميزة ليبتعد في صدارة الهدافين برصيد 19 هدفاً، بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه محمد صلاح وساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانغ.

بهذا الفوز، وسع مانشستر سيتي (77 نقطة) الفارق بينه وبين ملاحقه ليفربول في صدارة الترتيب إلى نقطة بانتظار نتيجة مواجهة الريدز المنتظرة أمام توتنهام.