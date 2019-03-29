كريستيانو رونالدو

يسعى نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو للعودة سريعاً إلى الملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب بلاده البرتغالي أمام نظيره الصربي ضمن تصفيات يورو 2020.

وقال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن رونالدو يخوص مراناً خاصاً على جهاز صممته إدارة الطيران والفضاء الأميركي (ناسا)، بهدف العودة بأسرع وقت ممكن، واللحاق بمواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام.

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ويسمح الجهاز لنجم يوفي بالتدرب في غياب الجاذبية الأرضية، إذ اشتراه خلال فترة وجوده في مدريد، وقد صمم للتدريب في ضغط جوي منخفض، مما يقلل وزن الجسم بنسبة تصل إلى 80 في المئة، علماً بأنه يشبه جهاز الجري (تريدميل).

وبإمكان هذه التدريبات تسريع زمن العلاج، وتقليل فرصة تفاقم الإصابة.