برشلونة يواجه إسبانيول في ديربي كتالونيا

فريق برشلونة

قبل عشر مباريات على نهاية الدوري الإسباني، يخوض برشلونة المتصدر بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه، ديربي كتالونيا ضد جاره اللدود إسبانيول غداً السبت في بداية تحضيره لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وإذا لم تحصل أي مفاجأة، يسير برشلونة بثبات نحو إحراز لقبه السادس والعشرين، مقابل 33 لريال مدريد صاحب الرقم القياسي، خصوصاً بعد تعثر أتلتيكو مدريد الثاني في مباراته الأخيرة ضد أتلتيك بلباو وتوسيع الفارق بينهما إلى عشر نقاط.

وستكون المباراة بمثابة بداية الاستعداد المثالي لذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد (10 و16 أبريل)، بعد استراحة الأندية الأوروبية ضمن فترة التوقف الدولية.

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وتنتظر برشلونة مباريات حساسة في الخط المستقيم الأخير قبل نهاية الموسم، فبعد الديربي يحل على فياريال في الدوري الثلاثاء المقبل، ثم يصطدم بضيفه أتلتيكو في مباراة قد تحسم اللقب منطقياً، قبل مباراتي يونايتد في المسابقة القارية التي يسعى لاستعادة لقبها بعد سيطرة غريمه ريال مدريد في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وفيما يحل أتلتيكو الذي ودع ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مهدراً تقدمه بثنائية نظيفة على يوفنتوس، على آلافيس السبت في مباراة صعبة، يخوض ريال مدريد اختباراً سهلاً أمام ضيفه هويسكا الأخير الأحد في ختام المرحلة في ثاني مبارياته بقيادة مدربه العائد زين الدين زيدان.