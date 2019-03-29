باريس سان جيرمان يقترب من إتمام صفقة هيريرا

آندير هيريرا

بدأ باريس سان جيرمان في العمل على تجهيز صفوفه مبكراً تحسباً للموسم المقبل، إذ يأمل أنصار العملاق الباريسي في تجاوز أخطاء هذا الموسم، من أجل الظهور بشكل أفضل في دوري أبطال أوروبا بعد الخروج "الدراماتيكي" هذا الموسم أمام مانشستر يونايتد.

وقالت إذاعة "آر إم سي" الفرنسية أن باريس سان جيرمان بات قريباً من حسم صفقة آندير هيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

وبحسب المصدر ذاته، توصل أنتورو هنريكي المدير الرياضي لباريس سان جيرمان لاتفاقٍ شبه نهائي مع هيريرا، الذي سينتهي عقده مع "الشياطين الحمر" في يونيو القادم على أن يُوقع بعدها على عقد مدته أربع سنوات مع بي إس جي.

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وفشلت مفاوضات إدارة يونايتد مع الإسباني صاحب الـ 29 عاماً من أجل تجديد عقده لاستئناف مسيرته مع النادي الذي انضم له في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2014، قادماً من أتلتيك بلباو.

ويعتبر هيريرا أحد العناصر المهمة في مانشستر يونايتد رغم تعاقب المدربين، خاصة مع المدرب الحالي، أولي غونار سولشاير، إذ مُنذ تسلّم الأخير تدريب النادي في ديسمبر الماضي، قام بإشراك هيريرا في 14 مباراة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يغب إلا في ثلاث مباريات آخرها أمام آرسنال بسبب الإصابة.