زيدان يحصل على موافقة بوغبا

بول بوغبا

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد أعطى موافقته لزين الدين زيدان لكي ينضم إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان الدولي الفرنسي قد أثار جدلاً واسعاً قبل بضعة أيام بتأكيده على أن اللعب في ريال مدريد يعد حلماً لأي لاعب، خصوصاً تحت قيادة مواطنه زيدان الذي كتب اسمه بأحرف من ذهب سواء كلاعب أو مدرب.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن "زيزو" أجرى اتصالات مع بوغبا بشكل شخصي وأخبره أنه يريده ضمن فريقه الموسم القادم، وجاءت إجابة النجم الفرنسي بالقبول.

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وأضاف التقرير أن مانشستر يونايتد يرفض بيع بوغبا مهما بلغ الثمن، وهذه عقبة حقيقة تواجه إدارة ريال في عملية حسم الصفقة، لكن قد يكون للاعب دور في الضغط على ناديه خلال الفترة القادمة.

وفي خبر آخر صادر عن صحيفة "ذا سن" البريطانية، أكدت أن إدارة ريال مدريد تنوي تقديم عرض رسمي للحصول على خدمات بوغبا الصيف القادم مقابل 125 مليون يورو.