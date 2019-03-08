توخيل: خسارة باريس أمام يونايتد لا تشبه ريمونتادا برشلونة

توماس توخيل

تفهم توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، رد فعل نيمار جونيور، نجم الفريق تجاه حكام مباراة مانشستر يونايتد، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال نيمار أن حكام تقنية الفيديو لا يفهمون شيئاً في كرة القدم، اعتراضاً على احتساب ركلة جزاء أثارت الجدل، سجل منها ماركوس راشفورد هدف فوز اليونايتد 3-1، وتأهله لدور الثمانية.

وعقب توخيل عبر تصريحات أبرزتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أحياناً نتصرف بشكل غاضب وعنيف وكلمات حادة، نيمار لم يتمكن من مساعدتنا بسبب إصابته، لذلك لا ألومه، يجب أن نتقبل الخسارة رغم صعوبة الأمر، صرح بما قاله في ظل سخونة الأحداث، فمن السهل أن تكتب ما تشعر به على هاتفك".

وأضاف المدرب الألماني: "ما حدث سيناريو مختلف تماماً عن ريمونتادا برشلونة، لن نبحث عن روايات معينة لنثبت أن هذه المرة كنا أفضل، ورغم البداية السيئة نجحنا في التعادل وخلقنا عدة فرص وتحلينا بالجدية والتركيز".

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وواصل: "لعبنا باهتمام وبدون ضغوط إلا أننا لم نسجل الأهداف، ولا أعرف من أين جاء لنا هذا السيناريو، الأمر قاسٍ فهو يحدث مرة كل 100 مباراة، وأعتقد أننا لا نستحق الخروج من دوري الأبطال".

وأشار: "أحتاج للراحة التامة في منزلي ليومين دون كلام أو تفكير، يجب أن نواصل العمل، ولكن ليس الآن".

واستطرد توخيل: "من السابق لأوانه تحليل ما حدث والإعلان عن نتائج سريعة، لن أحمل اللاعبين المسؤولية، كنا الفريق الأفضل على مدار 180 دقيقة، خسارتنا ليست منطقية، ولا نستحق هذا الإقصاء".

واختتم تصريحاته: "يجب أن أحمي فريقي، لأني راضٍ عن أداء اللاعبين في عملهم يومياً، فالخسارة أمام مانشستر يونايتد مجنونة، لذا يجب ألا نتسرع في ردود الفعل حتى لا نتأثر بالعواطف".