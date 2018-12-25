إصابة أومتيتي تقلق برشلونة

سامويل أومتيتي

رغم إعلان الجهاز الطبي لبرشلونة عن عودة سامويل أومتيتي لكامب ناو من أجل استكمال برنامجه العلاجي، إلا أن هنالك حالة من القلق داخل النادي الكتالوني حيال إصابة المدافع الفرنسي.

وما يثير هذا القلق في البارسا وفقاً لصحيفة "سبورت" هو تعرض أومتيتي للإصابة ذاتها في غضروف الركبة وتآكله وهو لم يبلغ بعد عامه الـ 25، إذ أن هذا النوع من التآكل في الغضروف كان السبب في اعتزال كارليس بويول.

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ولم يشارك بطل العالم مع منتخب بلاده سوى في مباراة واحدة مع برشلونة منذ 28 سبتمبر الماضي، كانت أمام أتلتيكو مدريد، وقد تحدث البعض عن حاجته لإجراء عملية جراحية لعلاج ركبته، كونه يعاني من آلام فيها منذ مايو الماضي.

ويدور الحديث في البارسا عن أن أومتيتي أهدر الوقت بعدم الخضوع لتدخل جراحي بعد نهاية مونديال روسيا، وأنه لو فعل ذلك سريعاً لكان يتواجد في الملاعب حالياً.

وأوضحت الصحيفة أن العلاج الطبيعي والتمارين الخاصة لتقوية العضلات قد لا تكون كافية لعلاج المشكلة وأن إعادة تشكيل الغضروف ليست بالعملية السهلة، لذلك تغلغل القلق في البارسا جراء ضرورة التدخل الجراحي الذي قد يبعد نجم الدفاع لفترة أطول.