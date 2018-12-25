بيتزي: قائمة منتخب السعودية الأنسب لكأس آسيا

منتخب السعودية

أكد خوان أنتونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي أنه راضٍ عن حالة لاعبيه قبل انطلاق كأس آسيا المقررة في الإمارات خلال الفترة من 5 يناير المقبل وحتى الأول من فبراير 2019، وعن مراحل الإعداد السابقة بعد تحقيق الأهداف.

وقال في لقاء نشر عبر موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم: "اختياراتي للاعبين جاءت من منطلق مشاركاتهم السابقة في المعسكرات، وكذلك مدى انسجامهم مع الطريقة التي أعمل بها، كنّا نشاهد ونقيّم بشكل أساسي أداء كل لاعب مع ناديه خلال الفترة الأخيرة، ونجري دراسة جميع الإمكانات والاحتمالات التي من الممكن أن يقدموها لنا داخل الملعب.

"كنّا نراعي أيضاً عند اختيار اللاعبين ما إذا كانوا شاركوا معنا في معسكرات سابقة ويعرفون طريقة عملنا كجهاز فني، يجب أن نكون على دراية تامة بقدراتهم ونقاط القوة لديهم".

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3 لاعبين جدد

وبيَّن بيتزي أنه اختار ثلاثة لاعبين جدد هم محمد الصيعري، وعبد الإله العمري، وحمدان الشمراني، بعد متابعة شاملة لجميع لاعبي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجاري، موضحاً أنه تم تجربة لاعبين آخرين خلال معسكر المرحلة الثالثة، الذي أجري في الدمام والأردن خلال الفترة من 12-20 نوفمبر الماضي، لكنه لم يستدعِ لاعبين في المعسكر الحالي.

القائمة الأفضل

ووصف المدرب الأرجنتيني القائمة الحالية بأنها الأفضل من حيث تكامل العناصر التي ستسمح لهم بتصميم خطط تكتيكية معينة، وأن اللاعبين الحاليين في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية، معتبراً أن كأس آسيا محفلاً يستحق المنتخب السعودي المشاركة فيه.

وتابع: "لدينا طموح كبير لتقديم مستوى متميز ونتائج إيجابية تتناسب مع فترة الاستعداد الجيدة".

ويخوض المنتخب السعودي مباراة ودية أمام نظيره الكوري الجنوبي في 29 من الشهر الجاري في أبو ظبي.